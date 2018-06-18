Правительство Британии поддержит в парламенте законопроект о вуайеризме

ЛОНДОН, 18 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Британии поддержит в парламенте нашумевший законопроект о вуайеризме, это позволит беспрепятственно принять его, сообщила канцелярия премьер-министра.

Законопроект Voyeurism (Offences) Bill (Закон о вуайеризме) о введении наказания в виде двух лет тюрьмы для тех, кто занимается фотосъемкой женщин под юбкой без их разрешения (upskirting), рассматривался в палате общин во втором чтении 15 июня. Ожидалось, что депутаты примут его без возражений, однако во время дебатов консерватор Кристофер Чоп взял слово и неожиданно для всех заявил протест против документа. Согласно процедуре, в этом случае законопроект снимается с рассмотрения палаты.

Действия Чопа удивили многих. Законопроект получил поддержку парламентских партий и Минфина, что гарантировало быстрое его прохождение через парламент. С критикой действий парламентария выступили высокопоставленные консерваторы, некоторые из них попросили правительство поддержать законопроект и внести его в качестве правительственного, чтобы избежать процедурных коллизий.

"Правительство представит свой законопроект… Премьер заявила кабинету, что фотосъемка женщин под юбкой является вторжением в частную жизнь, и объявила о планах запретить это", — сказал журналистам официальный представитель канцелярии премьера.

В свою очередь лидер палаты общин Андреа Лидсом сообщила, что палата рассмотрит законопроект до летних каникул, начинающихся в конце июля.

Тем временем "виновник" скандала Чоп подвергся преследованию со стороны активистов общественных организаций и давлению со стороны коллег-парламентариев. Неизвестные "украсили" вход в его рабочий кабинет в парламенте "гирляндой" из разноцветного женского белья. Сам Чоп вынужден был объяснять свой поступок, истинных причин которого не понимал никто.

По словам парламентария, который известен тем, что ранее блокировал принятие закона о помиловании осужденного за гомосексуализм в 1952 году Алана Тьюринга, его действия неверно поняли. Он считает, что процедура, по которой был изначально внесен законопроект, была слишком простой и неприемлемой для документа такого уровня.

"Каждый новый закон должен тщательно обсуждаться. Мы не принимаем законы с помощью декретов, как это делается в России и Турции. Я думаю, что это моральный долг парламентария — защитить демократию и не говорить "да" только потому, что что-то находит широкую поддержку. Только поэтому нельзя избежать подробного обсуждения", — сказал журналистам Чоп.