Миграционный поток в Евросоюз снизился почти наполовину

ВАРШАВА, 18 июн — РИА Новости. Поток нелегальных мигрантов в ЕС снизился почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Европейского агентства по контролю границ Frontex.

"В мае на основных миграционных маршрутах в ЕС было обнаружено около 12 тысяч 100 нелегальных пересечений границы, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года. За первые пять месяцев 2018 года общее число нелегальных пересечений границы сократилось на 46% по сравнению с прошлым годом, примерно до 43 тысяч 200 человек, главным образом из-за более низкого миграционного давления на средиземноморский маршрут", — говорится в сообщении.

В частности, количество мигрантов, прибывающих в Италию по средиземноморскому маршруту в мае, упало примерно до 4,1 тысячи, что на 82% меньше, чем в мае 2017 года. Общее количество мигрантов по этому маршруту в первые пять месяцев 2018 года упало примерно до 13 тысяч 450 человек, что на 77% меньше, чем год назад. Больше всего тунисцев и эритрейцев — в совокупности на их долю приходилось более 37% всех обнаруженных мигрантов.

В мае число нелегальных мигрантов на восточно-средиземноморском маршруте составило примерно 4,4 тысячи человек, что на 40% меньше, чем в предыдущем месяце. Но из-за роста нерегулярных переходов в марте и апреле на сухопутных границах с Турцией общее число мигрантов, обнаруженных на маршруте Восточного Средиземноморья, до конца мая выросло на 90% и превысило 19,8 тысячи. Наибольшее число мигрантов на этом маршруте в первые пять месяцев года составляли граждане Сирии и Ирака.

Frontex также отмечает появление новых путей миграции через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину, из Сербии в Боснию и Герцеговину. Это связано с увеличением миграционного давления в этих странах в последние месяцы и на границе между Боснией и Герцеговиной и Хорватией.