В Хорватии на границе полиция остановила сотню мигрантов

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Пограничная полиция Хорватии и полиция Боснии и Герцеговины (БиГ) остановила группу из ста мигрантов, которые попытались незаконно пересечь границу двух стран и блокировали погранпереход, сообщило национальное телевидение HRT.

На территории боснийского поселка Велика-Кладуша на западе страны находится один из крупнейших полустихийных лагерей мигрантов, где возможности попасть в страны ЕС ожидают свыше 2 тысяч человек, покинувших Ближний Восток и Северную Африку. Обстановка в лагере сложная, в минувшую пятницу в ходе драки между мигрантами погиб от ножевого ранения 24-летний гражданин Марокко.

"Группа мигрантов числом около 100 человек пришла к КПП Велика-Кладуша-Малевац из лагеря в Велика-Кладуша. Они не имеют документов для пересечения госграницы и находятся в 70 метрах от КПП", — передает телеканал.

Помощь хорватским пограничным полицейским в сдерживании мигрантов на границе оказали боснийские коллеги из управления МВД Унско-санского кантона (округа). КПП был закрыт в оба направления, правоохранительные органы убеждают мигрантов разойтись и вернуться в Велика-Кладушу.

В начале июня министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил, что мигранты попадают в республику не из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а из соседних балканских государств, которые должны активнее участвовать в борьбе с миграционным кризисом.

По данным МВД Хорватии, с начала года до мая полиция задержала более 1,7 тысячи нарушителей при попытке нелегального перехода госграницы. На территории соседнего пограничного Унско-санского кантона БиГ возможности попасть в страны ЕС ожидает еще около 2,1 тысячи мигрантов из Сирии, Афганистана, Пакистана и Ирана. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо транзита Греция — Македония — Сербия — Хорватия они направились в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.