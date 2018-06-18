В Хорватии на границе полиция остановила сотню мигрантов

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Пограничная полиция Хорватии и полиция Боснии и Герцеговины (БиГ) остановила группу из ста мигрантов, которые попытались незаконно пересечь границу двух стран и блокировали погранпереход, сообщило национальное телевидение HRT.
"Группа мигрантов числом около 100 человек пришла к КПП Велика-Кладуша-Малевац из лагеря в Велика-Кладуша. Они не имеют документов для пересечения госграницы и находятся в 70 метрах от КПП", — передает телеканал.
Помощь хорватским пограничным полицейским в сдерживании мигрантов на границе оказали боснийские коллеги из управления МВД Унско-санского кантона (округа). КПП был закрыт в оба направления, правоохранительные органы убеждают мигрантов разойтись и вернуться в Велика-Кладушу.
По данным МВД Хорватии, с начала года до мая полиция задержала более 1,7 тысячи нарушителей при попытке нелегального перехода госграницы. На территории соседнего пограничного Унско-санского кантона БиГ возможности попасть в страны ЕС ожидает еще около 2,1 тысячи мигрантов из Сирии, Афганистана, Пакистана и Ирана. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо транзита Греция — Македония — Сербия — Хорватия они направились в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.