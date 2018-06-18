Политолог оценил шансы кандидатов на выборах в Турции в случае второго тура

АНКАРА, 18 июн — РИА Новости, Федор Смирнов. Шансы на победу у главы Турции Тайипа Эрдогана и кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже в случае их выхода во второй тур президентских выборов примерно равны, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер в понедельник.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

"Эрдогану будет очень непросто на этих выборах. Индже доказал, что он является очень долгожданной альтернативой в политической жизни Турции, его популярность постепенно увеличивается. Вполне вероятен второй тур голосования. В этой ситуации шансы Эрдогана и Индже сравняются. Ожидается, что в этом случае Акшенер и Карамоллаоглу поддержат Индже. Кроме этого Индже, чтобы заручиться поддержкой голосов курдов во втором туре, может включить в свою команду представителей прокурдской партии. В этом случае во втором туре Эрдогану придется встретиться с очень мощным оппозиционным блоком", — сказал Сезер.

По его словам, досрочные выборы стали неизбежными из-за экономических проблем, которые переживает Турция. "Проблемы Турции во внешней политике, особенно с США и ЕС, еще больше усугубили экономические проблемы в стране. Если на парламентских выборах альянс правящей и националистической партии потеряет большинство, это не станет сюрпризом. А если прокурдская партия сможет преодолеть 10-процентный барьер, то потеря большинства в парламенте для правящего альянса станет неизбежной", — сказал собеседник агентства.

"Таким образом, если Эрдоган выиграет президентские выборы, то он, вероятно, будет иметь дело с оппозиционным парламентом, то есть Турция столкнется с кризисом руководства уже на первых выборах после перехода на президентскую систему", — отметил политолог. По его словам, в этом случае на повестку дня может выйти вопрос о повторных выборах.

"Миллионы людей верят в то, что правлению Эрдогана может прийти конец. Поэтому есть беспокойство по поводу того, насколько честными и справедливыми будут эти выборы. Несмотря на то, что выборы пройдут летом и после священного для мусульман месяца Рамадан, я ожидаю высокую явку, люди будут голосовать с воодушевлением. Многие граждане страны перенесли свой отпуск лишь затем, чтобы проголосовать", — добавил Сезер.