Радикальная партия Украины намерена запретить закупки лекарств в России

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" в Верховной раде намерена инициировать законодательный запрет закупки лекарств и изделий медицинского назначения в российских компаниях, заявил в понедельник депутат от этой фракции Игорь Мосийчук.
"Завтра (во вторник. – Прим. ред.) команда Радикальной партии Олега Ляшко подает законопроект о запрете закупки лекарств и изделий медицинского назначения у российских компаний", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.
По его словам, украинские компании регулярно закупают медицинские препараты и изделия в России.
Он также написал, что международное закупочное агентство Crown Agents должно закупить для Украины на сумму 120 тысяч долларов тест-системы проверки донорской крови на гепатит В, С и сифилис. По его словам, тендер на продажу выиграла компания "Диагностические системы Украины", которая по словам парламентария, является дочерней структурой российской "Диагностические системы".