Радикальная партия Украины намерена запретить закупки лекарств в России

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" в Верховной раде намерена инициировать законодательный запрет закупки лекарств и изделий медицинского назначения в российских компаниях, заявил в понедельник депутат от этой фракции Игорь Мосийчук.

"Завтра (во вторник. – Прим. ред.) команда Радикальной партии Олега Ляшко подает законопроект о запрете закупки лекарств и изделий медицинского назначения у российских компаний", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

По его словам, украинские компании регулярно закупают медицинские препараты и изделия в России.

Он также написал, что международное закупочное агентство Crown Agents должно закупить для Украины на сумму 120 тысяч долларов тест-системы проверки донорской крови на гепатит В, С и сифилис. По его словам, тендер на продажу выиграла компания "Диагностические системы Украины", которая по словам парламентария, является дочерней структурой российской "Диагностические системы".

Ранее власти Украины заявляли о намерении отказаться от закупки всех вакцин российского производства, в том числе против туберкулеза, их планировалось заменить препаратами из стран Средней Азии. При этом в кабмине признали, что в стране один из самых худших в мире показателей по плановой вакцинации. Такие же данные сообщили в представительстве ООН на Украине.