БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала о рецепте борьбы с нелегальной миграцией, ситуация с которой в Европе спровоцировала в последнее время разногласия как между отдельными странами Евросоюза, так и между политическими силами в них.
"Задача состоит в том, чтобы бороться с криминальной деятельностью, которая стоит за нелегальной переправкой мигрантов, потому что эта деятельность порой связана с незаконным оборотом оружия, наркотиков и даже финансированием террористической деятельности", — сказала глава дипломатии ЕС, отвечая на вопросы журналистов.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Тема миграционной политики в Европе может стать одним из ключевых на предстоящем в конце июня саммите ЕС, лидерам стран предстоит договориться на политическом уровне о параметрах реформы системы предоставления убежища и "дублинских соглашений" по приему мигрантов.