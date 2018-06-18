БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала о рецепте борьбы с нелегальной миграцией, ситуация с которой в Европе спровоцировала в последнее время разногласия как между отдельными странами Евросоюза, так и между политическими силами в них.

"Это не очень популярно в Европе сейчас, но я убеждена, речь не идет о том, чтобы остановить миграцию, она существовала всегда, но надо учитывать факторы ее регулирования… В Европе есть некоторые секторы экономики, которые без миграции просто больше не смогут работать. Остановить нужно нелегальную переправку людей, незаконную миграцию, эксплуатацию бедственного положения людей", — заявила Могерини в понедельник после переговоров с представителями стран так называемой "Сахельской пятерки" (Чад, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания).

"Задача состоит в том, чтобы бороться с криминальной деятельностью, которая стоит за нелегальной переправкой мигрантов, потому что эта деятельность порой связана с незаконным оборотом оружия, наркотиков и даже финансированием террористической деятельности", — сказала глава дипломатии ЕС, отвечая на вопросы журналистов.

"Именно поэтому мы приняли решение следовать двойному подходу, который заключается, во-первых, в точечной совместной со странами региона работе по борьбе с криминальными организациями, которые промышляют нелегальной переправкой людей, это тоже бизнес, и второе, в развитии экономических возможностей на местах, поэтому мы столько инвестируем (в борьбу с нелегальной миграцией – ред.)", — отметила она.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Тема миграционной политики в Европе может стать одним из ключевых на предстоящем в конце июня саммите ЕС, лидерам стран предстоит договориться на политическом уровне о параметрах реформы системы предоставления убежища и "дублинских соглашений" по приему мигрантов.