Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве. Архивное фото

Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский пранкер Алексей Столяров по прозвищу Лексус рассказал изданию Strana.ua подробности розыгрыша депутата Европарламента Ребекки Хармс.

Политик накануне призналась, что стала жертвой розыгрыша. Она была уверена, что разговаривает с представителем администрации президента Петра Порошенко. После беседы с ним она сообщила, что украинский президент собирается на следующей неделе представить законопроект о равных правах.

По словам Лексуса, рано утром в воскресенье депутат сама связалась с ним.

"Мы с ней связывались неделю назад и оставили свой контакт ее офису от имени Райнина (главы администрации Порошенко — ред.) Но, видимо, у неё не было времени ответить на наш запрос. Ну, мы и забили. А тут она сама позвонила", — рассказывает пранкер.

От имени Райнина за неделю до этого ей сообщили, что у президента есть для нее "очень важная информация", и он якобы хотел бы, чтобы эти данные попали в СМИ именно через нее.

Лексус описал легенду, которая легла в основу розыгрыша: будто бы Порошенко "созрел с законом, уравнивающим гей-союзы". Хармс, по словам Пранкера,"это очень понравилось, она воодушевилась".

В течение дня депутат звонила ему еще несколько раз и выясняла, как ей лучше подать информацию.

"Мы ее координировали. Она даже попросила нас поддержать на государственном уровне бойкот ФИФА и чемпионата мира. Мы пообещали поддержку", — рассказал Лексус, добавив, что Хармс была очень рада и пообещала, что "напишет все как надо".

Как отмечал раннее партнер Лексуса по розыгрышам Вован (Владимир Кузнецов), реальный Порошенко "испугался так скоро вступить в толерантные европейские ряды" и открестился от заявлений Хармс. В администрации президента информацию о готовящемся законопроекте опровергли.