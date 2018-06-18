МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальные мигранты используют детей в качестве предлога, чтобы проникнуть на территорию США.
"Дети используются одними из худших преступников на Земле в качестве способа проникнуть в нашу страну. Кто-нибудь видел, какое преступление творится на южной границе (США – ред.)?" — написал Трамп у себя в Twitter.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил, что Трамп готов подписать любой из двух законопроектов по иммиграции, либо предложенный конгрессменом Бобом Гудлеттом, либо тот законопроект, который предложен лидерами Палаты представителей.
Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.