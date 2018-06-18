Суд оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на Бабченко

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко предпринимателя Бориса Германа, передает в понедельник агентство УНН.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а апелляция защиты — без удовлетворения", — говорится в сообщении агентства.
Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Она отметила также, что действия Бабченко в истории с инсценировкой убийства поставили крест на работе мирового журналистского сообщества по получению особых гарантий безопасности, необходимых, в том числе, при работе в горячих точках.
Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.