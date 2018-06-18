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В мире

ВС Испании отказался принять иск главы женералитета Каталонии против Рахоя

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (588)
17:1118.06.2018
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© AP Photo / Paul WhiteМариано Рахой. Архивное фотоМариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Paul White

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Верховный суд Испании отказался принять к рассмотрению иск главы каталонского женералитета Кима Торры против экс-премьера страны Мариано Рахоя и бывшего заместителя председателя кабинета министров Сорайи Саэнс де Сантамарии.

Мариано Рахой. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Рахой отказался от депутатского мандата
Председатель Торра 1 июня подал иск в Верховный суд Испании на Рахоя и Саэнс де Сантамарию, обвинив их в должностных преступлениях. По его мнению, они превысили служебные полномочия, когда правительство Испании отказалось публиковать в официальном журнале женералитета Каталонии указ о назначениях советников нового каталонского правительства, который был необходим для его утверждения.

Ким Торра 19 мая обнародовал состав женералитета, где оказались четыре политика, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости. Двое скрываются от испанского правосудия в Бельгии (Тони Комин и Луис Пуч), еще двое в тюрьме (Жорди Туруль и Жозеп Руль). Власти Испании назвали назначения "провокацией" и не стали публиковать список.

В иске Торра называет действия правительства Испании "выходящими за пределы его юрисдикции" и "очевидным нарушением законности", а также нарушением политических прав самого Торры.

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre-Philippe Marcou
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Верховный суд в понедельник отказался рассматривать этот иск, заявив, что в действиях испанских политиков не было никакого состава преступления. "Факты, описанные в иске, не подтверждают совершение какого-либо уголовного преступления", — говорится в документе.

Кроме того, суд в своем решении основывался на заключении прокуратуры, которая также требовала не принимать к рассмотрению этот иск, исходя из права властей Испании действовать в соответствии со 155 статьей конституции (на ее основании в этот момент в автономном сообществе действовало прямое правление Мадрида) и оценивать, удовлетворяет ли та или иная резолюция женералитета закону.

Торра 29 мая подписал указ о новых назначениях в правительстве, исключив из его состава четырех политиков, которые вызвали недовольство бывшего кабинета министров. Указ был опубликован в официальном журнале женералитета. Церемония вступления в должность советников правительства Каталонии состоялась 2 июня.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Victor Mikhailov
Каталонцы, всё, паровоз ушёл... опоздали!
17:13
18.06.2018
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