ВС Испании отказался принять иск главы женералитета Каталонии против Рахоя

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Верховный суд Испании отказался принять к рассмотрению иск главы каталонского женералитета Кима Торры против экс-премьера страны Мариано Рахоя и бывшего заместителя председателя кабинета министров Сорайи Саэнс де Сантамарии.

Председатель Торра 1 июня подал иск в Верховный суд Испании на Рахоя и Саэнс де Сантамарию, обвинив их в должностных преступлениях. По его мнению, они превысили служебные полномочия, когда правительство Испании отказалось публиковать в официальном журнале женералитета Каталонии указ о назначениях советников нового каталонского правительства, который был необходим для его утверждения.

Ким Торра 19 мая обнародовал состав женералитета, где оказались четыре политика, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости. Двое скрываются от испанского правосудия в Бельгии (Тони Комин и Луис Пуч), еще двое в тюрьме (Жорди Туруль и Жозеп Руль). Власти Испании назвали назначения "провокацией" и не стали публиковать список.

В иске Торра называет действия правительства Испании "выходящими за пределы его юрисдикции" и "очевидным нарушением законности", а также нарушением политических прав самого Торры.

Верховный суд в понедельник отказался рассматривать этот иск, заявив, что в действиях испанских политиков не было никакого состава преступления. "Факты, описанные в иске, не подтверждают совершение какого-либо уголовного преступления", — говорится в документе.

Кроме того, суд в своем решении основывался на заключении прокуратуры, которая также требовала не принимать к рассмотрению этот иск, исходя из права властей Испании действовать в соответствии со 155 статьей конституции (на ее основании в этот момент в автономном сообществе действовало прямое правление Мадрида) и оценивать, удовлетворяет ли та или иная резолюция женералитета закону.

Торра 29 мая подписал указ о новых назначениях в правительстве, исключив из его состава четырех политиков, которые вызвали недовольство бывшего кабинета министров. Указ был опубликован в официальном журнале женералитета. Церемония вступления в должность советников правительства Каталонии состоялась 2 июня.