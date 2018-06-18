В ОБСЕ выразили обеспокоенность поправками в закон о СМИ в Белоруссии

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил о своей обеспокоенности в связи с поправками в закон о СМИ Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

Нижняя палата белорусского парламента на прошлой неделе приняла во втором чтении поправки в закон о СМИ, которые ранее вызвали критику ряда представителей медиасообщества.

"Принятие этих поправок посылает тревожный сигнал касательно свободы СМИ и плюрализма – онлайн и офлайн – в Белоруссии. Я призываю белорусские власти тщательно пересмотреть закон и привести его в соответствие с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ в части свободы выражения мнений и свободы СМИ", — процитировали заявление представителя ОБСЕ в пресс-службе.

По словам Дезира, "многие из положений являются чрезмерными и непропорциональными и могут привести к ограничению свободы выражения мнений, включая право граждан оставаться анонимными в интернете".

Он, в частности, выступил с критикой норм по ограничению учреждения СМИ иностранными субъектами, возможности ограничения доступа к интернет-ресурсам, норм по ответственности владельцев интернет-ресурсов за информацию и комментарии. Представитель ОБСЕ напомнил, что в Белоруссии продолжает действовать требование для журналистов иметь обязательную аккредитацию при работе на иностранные СМИ, несмотря на призывы ОБСЕ отменить эту норму.

Ранее белорусская ассоциация журналистов сообщила, что поправки в закон о СМИ, на ее взгляд, направлены на усиление контроля за интернет-сферой. По информации ассоциации, законопроект допускает добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ, "они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ, а остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ". Поправками вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах и на форумах. Также допускается возможность блокировки соцсетей.

Нижняя палата белорусского парламента в апреле приняла в первом чтении изменения в закон о СМИ. Ко второму чтению в документ внесли правки, которыми уточнен ряд терминов, конкретизирован порядок госрегистрации и перерегистрации, уточнены основания для отказа в этом, уточнены права и обязанности владельца интернет-ресурса, установлен порядок обжалования решений об ограничении доступа в интернет-ресурсу. Между тем, как сообщил руководитель белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, в ходе доработки законопроекта ко второму чтению предложения медиасообщества практически не были учтены.