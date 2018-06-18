Израильского экс-министра арестовали по подозрению в шпионаже

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости. Бывший израильский министр Гонен Сегев арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, сообщила Общая служба безопасности (ШАБАК).
"Разрешено к публикации, что в мае 2018 года… Сегев был арестован Общей службой безопасности и полицией по подозрению в оказании содействия врагу в военное время и ведении шпионской деятельности против Государства Израиля", — сказано в пресс-релизе.
Контразведчики говорят, что Сегев, живший в последнее время в Нигерии, с 2012 года сотрудничал с иранской разведкой, снабжая ее разнообразной информацией об Израиле, которую добывал, используя свои старые связи.
"Сегев передавал кураторам информацию об энергетическом рынке, оборонных объектах, сотрудниках правительственных ведомств и силовых структур. Для выполнения получаемых заданий Сегев поддерживал контакты с израильскими гражданами… Некоторых из них он пытался обманным путем свести с агентами иранской разведки, выдаваемых им за бизнесменов", — утверждают следователи.
Арестовать бывшего министра спецслужбам удалось, когда он прилетел из Нигерии в Экваториальную Гвинею, а та отказала ему во въезде из-за криминального прошлого и выслала на родину на основании ордера израильской полиции, сообщает ШАБАК.