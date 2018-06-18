АНТВЕРПЕН (Бельгия), 18 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Обвиняющие Россию во вмешательстве в выборы за рубежом должны представить конкретные доказательства, а таковых пока нет, заявил губернатор Антверпена Барт Де Вевер.
"Я слышал о многих обвинениях в адрес России в так называемом "кибервмешательстве" в выборы за рубежом, но этому должны быть представлены доказательства. Много обвинений, но всё не очень конкретно. Я не знаю ни одного примера вмешательства России в демократические процессы в Бельгии", — прокомментировал политик по просьбе РИА Новости утверждения, что Россия вмешивается во внутренние дела стран-членов Евросоюза.
Глава комитета по надзору за разведслужбами Бельгии Ги Рапай заявил ранее, что не исключает "активности" РФ в стране в связи с будущими выборами, но конкретных оснований своим доводам не привел, сославшись лишь на предполагаемые события в соседних странах.
В октябре в Бельгии пройдут очередные коммунальные выборы.