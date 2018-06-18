АНТВЕРПЕН (Бельгия), 18 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Обвиняющие Россию во вмешательстве в выборы за рубежом должны представить конкретные доказательства, а таковых пока нет, заявил губернатор Антверпена Барт Де Вевер.

Де Вевер является лидером правой фламандской партии "Новый фламандский альянс" (NVA), входящей в состав правящей в Бельгии правительственной коалиции.

"Я слышал о многих обвинениях в адрес России в так называемом "кибервмешательстве" в выборы за рубежом, но этому должны быть представлены доказательства. Много обвинений, но всё не очень конкретно. Я не знаю ни одного примера вмешательства России в демократические процессы в Бельгии", — прокомментировал политик по просьбе РИА Новости утверждения, что Россия вмешивается во внутренние дела стран-членов Евросоюза.

Глава комитета по надзору за разведслужбами Бельгии Ги Рапай заявил ранее, что не исключает "активности" РФ в стране в связи с будущими выборами, но конкретных оснований своим доводам не привел, сославшись лишь на предполагаемые события в соседних странах.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

В октябре в Бельгии пройдут очередные коммунальные выборы.