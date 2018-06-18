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В мире

Украинские политики попустительствуют националистам, заявил Клишас

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (188)
16:0518.06.2018
12811
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фотоУчастники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Действующие на Украине радикальные националистические группировки не встречают никакого противодействия со стороны государства, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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© РИА Новости / Стрингер
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"Примечательно, что активность националистов не встречает никакого противодействия со стороны государства", — сказал он, подчеркнув, что в воскресенье ряд правозащитных организаций, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch, обратились к главе МВД и генпрокурору Украины в связи с участившимися случаями проявления насилия со стороны праворадикальных объединений.

По словам Клишаса, высокий уровень активности радикальных националистических группировок на Украине "с необходимой очевидностью подтверждает, что Украина не готова следовать европейскому пути развития".

Сенатор подчеркнул, что, как следует из обращения представителей международных правозащитных организаций, случаи проявления агрессии со стороны националистов не являются единичными или чем-то исключительным – на территории всей Украины, в частности в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске только с начала 2018 года "правозащитники установили не менее 20 фактов происшествий, связанных с активностью националистических объединений", указал Клишас. Более того, отметил он, в ряде муниципалитетов, что также вызывает серьезные опасения правозащитников, участники праворадикальных группировок, наделенные полномочиями "народных дружинников", к примеру, осуществляют задержания, что совершенно не согласуется с правовым статусом "народной милиции".

"Все это свидетельствует о беспрецедентном попустительстве государства в отношении обеспечения безопасности собственных граждан и защиты ценностей, приверженность которым была выражена Украиной", — заявил глава комитета СФ.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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d.mitrokhin
И что в этом странного? Это же повсюду так. Русские бьют и убивают азиатов, а эти пока только задерживают инородцев.
16:09
18.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Швеция
0
Республика Корея
18 июня 18:00
-
Бельгия
-
Панама
18 июня 21:00
-
Тунис
-
Англия
19 июня 15:00
-
Колумбия
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