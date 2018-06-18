МИД не получал от Японии протеста по поводу российских учений на Итурупе

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В министерстве иностранных дел РФ не получали протеста от Японии в связи с предстоящими российскими военными учениями на Итурупе, заявил журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов.

Ранее посольство Японии в РФ сообщило РИА Новости, что японская сторона по дипломатическим каналам направила протест России из-за предстоящих учений на курильском острове Итуруп.

"Мы ничего не получали. В первый раз слышу", — сказал Моргулов, отвечая на вопрос о том, получал ли МИД РФ такой протест.

Ранее газета "Йомиури" сообщала, что российская сторона 14 июня уведомила японскую службу безопасности на море, которая выполняет в том числе и функции пограничной службы, о планах провести ракетные учения в районе острова Итуруп. В ответ на это Япония через свое посольство в Москве 15 июня передала российскому министерству иностранных дел, что это "противоречит позиции Японии и вызывает сожаление", сообщало издание.