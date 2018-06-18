Премьер Черногории сообщил о тревожной ситуации с наплывом мигрантов

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министр Черногории Душко Маркович сообщил о тревожной ситуации с мигрантами, число которых резко возросло, и о готовности построить приемный центр на границе с Албанией.ORF, текст заявления приводит пресс-служба кабмина Черногории.
"У нас сложилась тревожная ситуация, рост потока нелегальных мигрантов с территории Греции через Албанию в Черногорию… За пять месяцев этого года мы зарегистрировали около 1,5 тысячи незаконных переходов границы. Что намного больше, чем в прошлом году, и очевидно, что проблема существует и это плохая тенденция", — отметил Маркович.
Он предположил, что совместные усилия стран региона помогут противостоять миграционному кризису, и добавил, что Подгорица разработала план действий. По словам Марковича, достигнута договоренность между МВД Черногории и Албании об усилении контроля госграницы и рассматривается вопрос о строительстве второго центра для приема мигрантов в республике.
Ранее начальник управления по контролю за госграницей Черногории Воислав Драгович сообщил национальному телевидению, что официальная Подгорица рассматривает возможность установки ограды с колючей проволокой на границе с Албанией для препятствования незаконному переходу границы мигрантами.
Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.