Премьер Черногории сообщил о тревожной ситуации с наплывом мигрантов

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министр Черногории Душко Маркович сообщил о тревожной ситуации с мигрантами, число которых резко возросло, и о готовности построить приемный центр на границе с Албанией.

Свое заявление черногорский премьер сделал в ходе визита в Австрию национальному телевидению ORF , текст заявления приводит пресс-служба кабмина Черногории.

"У нас сложилась тревожная ситуация, рост потока нелегальных мигрантов с территории Греции через Албанию в Черногорию… За пять месяцев этого года мы зарегистрировали около 1,5 тысячи незаконных переходов границы. Что намного больше, чем в прошлом году, и очевидно, что проблема существует и это плохая тенденция", — отметил Маркович.

Он предположил, что совместные усилия стран региона помогут противостоять миграционному кризису, и добавил, что Подгорица разработала план действий. По словам Марковича, достигнута договоренность между МВД Черногории и Албании об усилении контроля госграницы и рассматривается вопрос о строительстве второго центра для приема мигрантов в республике.

"Увеличиваем наши ресурсы, мы доставили Европейской комиссии проект переоборудования старой югославской погранзаставы на границе с Албанией, которая могла бы стать приемным центром для лучшего контроля за ситуацией. Предпримем все, чтобы не попасть под большую несущую риски волну мигрантов, как было в 2015 году, когда она обошла Черногорию", — подчеркнул черногорский премьер.

Ранее начальник управления по контролю за госграницей Черногории Воислав Драгович сообщил национальному телевидению, что официальная Подгорица рассматривает возможность установки ограды с колючей проволокой на границе с Албанией для препятствования незаконному переходу границы мигрантами.

Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.