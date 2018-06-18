Посольство США адресовало в Конгресс вопрос о визитах сенаторов в Россию

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман приветствует визиты американских конгрессменов в Россию, но график возможных подобных поездок нужно уточнять в канцеляриях самих парламентариев, заявили в понедельник РИА Новости в американской дипмиссии.

Газета Washington Post ранее сообщила, что Хантсман готовит визит делегации сенаторов-республиканцев в Москву. По информации издания, в делегацию могут войти сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен. В понедельник глава международного комитета СФ Константин Косачев заявил, что американские сенаторы запросили встречу в Совфеде, она может пройти в начале июля.

"Посольства США в разных странах регулярно оказывают поддержку официальным визитам делегаций Конгресса США. Подробности графика и встреч членов Конгресса следует уточнять в канцелярии самих парламентариев. Американские конгрессмены сами объявляют о своих официальных визитах", — заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США Андреа Калан на просьбу прокомментировать информацию.

"Посол США в РФ Джон Хантсман приветствует визиты представителей Конгресса США в Российскую Федерацию. Глава американской дипмиссии постоянно выступает за развитие, а не сокращение диалога с российскими официальными лицами", — подчеркнула Калан.