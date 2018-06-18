В ДНР заявили о прибытии в Донбасс 25 единиц боевой техники ВСУ

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии в Донбасс 25 единиц реактивных систем "Град" и самоходных артиллерийских установок" Гвоздика" украинских силовиков.

"По данным от украинских военнослужащих и местных жителей поступает информация о прибытии в район населенных пунктов: Хлебодаровка в 36 километрах от линии соприкосновения сторон 13 единиц самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика"… Зачатовка в 50 километрах от линии соприкосновения 12 единиц РСЗО БМ-21", — сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов добавил, что силовики могут организовать блокпосты с целью не допустить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ для фиксации передвижения боевой техники в районе линии соприкосновения и посоветовал наблюдателям использовать беспилотные летательные аппараты.