ПАСЕ без Совета Европы не решит свои проблемы, считает эксперт

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Почти полугодовая работа специального подкомитета Бюро ПАСЕ по гармонизации работы органов Совета Европы и Ассамблеи с участием российских представителей показала, что ПАСЕ сама не может решить свои проблемы, нужно внешнее вмешательство, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Подкомитет

Контекст

В рамках предстоящей на следующей неделе летней сессии ПАСЕ 26 июня состоится очередное заседание подкомитета. Первое подобное заседание по инициативе нынешнего главы ПАСЕ итальянского парламентария Микеле Николетти прошло с участием российских представителей в январе этого года в Страсбурге, последнее — 1 июня в Загребе. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя июньское заседание рабочей группы Ассамблеи по реформированию организации, отметил, что речь о возвращении российской делегации пока не идет, но "лед тронулся".

Предстоящее в конце июня заседание пройдет на фоне осложнившихся за последние несколько лет отношений России и Совета Европы. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Заседание также пройдет на фоне ожидаемого ухода в отставку с поста главы ПАСЕ Николлети, который весной этого года проиграл выборы в своей стране.

Итоги?

В первой половине июня этого года был представлен отчет по работе подкомитета Ассамблеи. В нем были скрупулёзно перечислены предложения, которые обсуждались в рамках заседания за закрытыми дверьми. Сразу после обнародования документа мнения наблюдателей по поводу этого документа разделились. Часть из них высказалась за то, что деятельность комиссии не приносит результатов, часть, наоборот, посчитала, что работа была полезной.

Мнение эксперта

На вопрос, не считает ли он, что работа подкомитета так и не привела к каким-либо ощутимым результатам, Берестнев ответил отрицательно.

"Не согласен. Задача-минимум решена: признано наличие проблем, составлен набор возможных мер по их решению", — пояснил он.

Берестнев заметил, что отсутствие консенсуса (по значимым вопросам) "было очевидно с самого начала". "Цель — вынести вопросы на официальную многостороннюю переговорную площадку и зафиксировать позиции каждого участника дискуссии под протокол", — добавил он.

"Кстати, в результате у российского подхода к проблемам оказалось больше сторонников, чем можно было ожидать", — сказал Берестнев.

Он заметил, что в представленных предложениях "виден существенных раскол между делегациями". Эксперт обратил внимание на то, что радикально настроенные парламентарии "ничего менять не хотят, скорее, наоборот". При этом он отметил наличие и конструктивно настроенного большинства, у которого "есть желание решать проблемы, но нет единства".

Все это наводит эксперта на мысль о том, что "Ассамблея сама накопившиеся проблемы решить не может, ей нужно внешнее вмешательство". А это означает, что "страны Совета Европы должны более активно взять проблему в свои руки".