В ДНР сообщили о четырех пожарах за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Четыре пожара произошли в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.

"За прошедшую неделю подразделениями МЧС ликвидировано 214 пожаров, из них 114 — горение сухой растительности. Кроме этого, ликвидировано четыре пожара вследствие попадания взрывоопасных предметов в городе Докучаевск, Ясиноватском и Новоазовском районах", — сказал Зарубин журналистам.