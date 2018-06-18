ВАРШАВА, 18 июн — РИА Новости. Польша и Еврокомиссия продолжат диалог по вопросу верховенства права, заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в понедельник в Варшаве после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Надеюсь, что мы можем продолжать конструктивный диалог. Я готов продолжать диалог, чтобы найти взаимоудовлетворяющее решение", — сказал Тиммерманс.

В свою очередь Моравецкий подтвердил, что диалог будет продолжен. "Я представил господину вице-председателю список различных изменений. Нужно подчеркнуть, что есть силы, которые не заинтересованы в компромиссе. Я надеюсь, что господин вице-председатель не принадлежит к таким силам", — сказал он.

"Мы будем оставаться в диалоге с помощью наших служб, наших представителей", — добавил польский премьер.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Позже в докладе специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяна было указано, что судебная реформа Польши ограничивает независимость судов.