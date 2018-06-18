В Кремле не считают, что договоренности с Киевом об омбудсменах сорваны

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Кремль не считает, что договоренности президентов РФ и Украины о встречах омбудсменов с осужденными были сорваны по вине российской стороны, этими вопросами занимаются непосредственно уполномоченные по правам человека двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я бы так не ставил вопрос", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что украинский омбудсмен не смогла встретиться с осужденными в РФ украинцами по вине российской стороны.

Российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Позже уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, что прибыла в Салехард, где в колонии содержится осужденный в РФ за организацию терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов, но ее к нему не пустили из-за наличия у него российского гражданства. Москалькова, комментируя ситуацию, заявила, что ее украинская коллега нарушила их прежние договоренности, приехав в Салехард.

"Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Вы знаете, что осуществляется взаимодействие нашего омбудсмена Москальковой с коллегой из Украины и, собственно, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна", — сообщил он.

"Что касается Сенцова, то там ситуация хорошо известна и хорошо понятна", — добавил Песков.

Ранее он отмечал, что Сенцова неправильно называть "удерживаемым лицом", потому что он осужден по достаточно тяжкой статье.

Украинский режиссер был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.