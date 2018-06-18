В ДНР заявили об увеличении жертв среди мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об увеличении числа пострадавших среди мирного населения в последние месяцы из-за прицельных обстрелов жилых массивов со стороны украинских силовиков.

"Мы констатируем увеличение количества пострадавших среди мирного населения ДНР за последние несколько месяцев. Причиной этому стали целенаправленные обстрелы с позиций Вооруженных сил Украины именно жилых районов. Пользуясь тем, что вооруженные силы республики не отвечали на провокационные обстрелы своих позиций, противник перенес артиллерийский огонь в жилую зону",- заявил в понедельник РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.