Адвокат экс-замминистра обороны Армении отказался его защищать

ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Адвокат задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна Грант Ананян сообщил, что отказался предоставлять ему юридическую помощь.
"Вчера после выступления премьер-министра и публикации видеоматериала Службы национальной безопасности для меня стало неожиданностью то, что помимо подозрений в незаконном хранении оружия и боеприпасов по делу есть и другие обстоятельства, информации о которых до этого не было", — написал Ананян на своей странице в Facebook.
По его словам, даже следствие не выдвигало подобных подозрений и не представило соответствующие материалы.
Григорян, возглавляющий союз добровольцев "Еркрапа", был задержан Службой национальной безопасности в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В пресс-центре СНБ сообщали, что во время обыска в принадлежащих Григоряну зданиях были обнаружены не только десятки тысяч патронов, гранаты, взрывчатка и стрелковое оружие, но и автопарк с десятками ретро- и современных автомобилей и склад с продовольствием, средствами гигиены, медикаментами и военной формой с надписью "для солдат".
Григорян занимал пост замминистра обороны в 2000–2008 годах.