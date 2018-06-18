Источник: планов досрочного проведения Евросаммита нет, он пройдет 28 июня

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. ЕС не имеет планов досрочного проведения саммита, переговоры, как и планировалось ранее, состоятся 28 июня, сообщил РИА Новости в понедельник источник в структурах ЕС, комментируя сообщения в СМИ о намерении Берлина созвать чрезвычайный саммит по миграционным вопросам.

"Планов созыва досрочного Евросовета нет. Следующая встреча руководителей состоится, как и планировалось, 28 июня", — сказал он.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах нескольких государств ЕС сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами Евросоюза.

Как сообщало издание, встреча может состояться уже на ближайших выходных.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.