В Турции ссора трех сирийцев переросла в перестрелку

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бытовой конфликт между представителями сирийской диаспоры в турецком городе Газиантеп привел к трем жертвам в результате перестрелки и применения холодного оружия, передает телеканал Haberturk.
Через несколько часов Окан вернулся в кафе уже с друзьями и сыном. Стороны конфликта начали перестрелку, а также пустили в ход холодное оружие
От пулевых ранений на месте скончались Окан и его сын. Прибывшая на место полиция потребовала от родственника владельца кафе бросить ружье, но тот отказался и был ликвидирован.
Сам продавец кафе с места происшествия скрылся, сейчас ведутся его поиски. В ходе инцидента ранения получили еще пять человек.