Силовики трижды за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (216)

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о семи нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило три раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 88 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.