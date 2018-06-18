США готовят "мощного конкурента" российской артиллерии, пишут СМИ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В США создается прототип гаубицы, дальность стрельбы которой должна превзойти более чем в два раза показатель ныне существующей артиллерии, пишет Warrior Maven.

Речь идет о гаубице M777ER, разрабатываемой в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (Ствольная артиллерия повышенной дальности стрельбы — ERCA). Новое американское орудие создают на основе полевой буксируемой 155-мм гаубицы M777А2, дальность стрельбы которой составляет около 30 километров. Отмечается, что по планам M777ER сможет поражать цели на расстоянии более 70 километров.

Издание сообщает, что модификация станет примерно на 455 килограммов тяжелее M777А2, а длина ствола новой гаубицы — на 1,8 метра длиннее. В M777ER также применят новые модели затвора и дульного тормоза.

Военный журнал добавляет, что американскую гаубицу специально разрабатывают таким образом, чтобы она смогла превзойти новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку 2С33 "Мста-СМ" калибра 152 миллиметра, которая поражает цели на расстоянии более 40 километров. Кроме того, разработчики намерены повысить точность M777ER, чтобы она не только обладала высокой дальностью действия, но и могла поражать двигающиеся цели, а также наносить точные удары в условиях ограниченной видимости.

Гаубица M777 производится британским оборонным предприятием BAE Systems. Орудие обладает весом 4218 килограммов, дальностью стрельбы примерно 30 километров и круговым вероятным отклонением от цели в пять метров. Для обслуживания гаубицы необходимо пять человек.