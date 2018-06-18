В Колумбии завершился второй тур выборов президента

МЕХИКО, 18 июн — РИА Новости. Второй тур выборов президента завершился в воскресенье в Колумбии.

Избирательные участки закрылись в 16.00 по местному времени (00.00 мск понедельника). Сейчас начинается подсчет голосов, первые результаты должны быть объявлены в ближайшее время.

Во втором туре участвовали два кандидата — Иван Дуке и Густаво Петро.

Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником достигнутых ранее мирных соглашений с повстанческой организацией Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК). Сам кандидат уже заявил, что не намерен разрывать мирные соглашения с РВСК.

Петро выставил свою кандидатуру от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения (MAIS). Он был главой Боготы с 2012 по 2015 годы, а до этого конгрессменом. Когда-то Петро состоял в повстанческом движении М-19, которое в 1985 году захватило и сожгло здание дворца правосудия в Боготе.

Президент в Колумбии избирается на один четырехлетний срок без права переизбрания.