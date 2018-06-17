В Македонии против демонстрантов применили слезоточивый газ

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фото

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фото

БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Специальное подразделение полиции Македонии применило вечером в воскресенье слезоточивый газ и светошумовые гранаты против участников протеста из-за договора с Грецией о новом названии страны.

Главы МИД Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны – Республика Северная Македония. Договор был назван сторонами и представителями международных организаций историческим, он открывает Скопье дорогу к членству в НАТО и ЕС.

Переименование и другие условия договора ранее вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции. Днем крупнейшее движение оппонентов премьера Зорана Заева – ВМРО-ДПМНЕ провело мирный марш протеста в городе Битола на границе с Грецией. Вечером в центре Скопье через призывы в социальных сетях массово собрались сторонники нескольких патриотических движений.

"Подразделение быстрого реагирования с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат разгоняет участников акции против переименования республики Македония. Протест, организованный через социальные сети обострился, когда часть демонстрантов начала бросать камни и файеры в полицию и попыталась прорваться через кордон в здание Собрания (парламента) страны. Полиция также применила бронированный автомобиль для разгона толпы", — сообщает телеканал A1on.

Сообщается о нескольких обратившихся за медицинской помощью участниках столкновения, точных данных о числе пострадавших нет.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.