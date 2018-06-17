Российская делегация проинспектирует военные объекты в Болгарии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская делегация посетит Болгарию в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщает начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 18 по 21 июня 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Болгарии", — сказал он.

Рыжков отметил, что инспекция проводится для определения масштабов осуществляемой в районе уведомляемой военной деятельности, или подтверждения ее отсутствия. Площадь района составит около 16 тысяч квадратных метров.

Как сообщает начальник центра, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Болгарии, а также информацию о запланированных в Болгарии в июне 2018 года тактических учений.