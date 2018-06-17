В Армении рассказали подробности задержания россиян вместе с Доном Пипо

ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Четверо россиян, задержанных в субботу в армянском Эчмиадзине вместе с криминальным авторитетом Артуром Асатряном ("Дон Пипо"), предположительно являются его телохранителями, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности Армении.

В СНБ сообщила о задержании Асатряна и четырех граждан России. Отмечалось, что в рамках уголовного дела по факту возможного похищения Асатряном лиц, готовивших его убийство, в его особняке и на других территориях были проведены обыски, в результате которых были обнаружены оружие и боеприпасы. Асатрян был задержан по подозрению в похищении трех человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном приобретении и хранении оружия.

"Задержанные в рамках уголовного дела четверо граждан России, предположительно, являются телохранителями Асатряна, которые по предварительному сговору с ним незаконно хранили обнаруженное оружие", — говорится в релизе.

В пресс-центре заявили также, что в ходе обысков в особняке Асатряна были обнаружены два автомата Калашникова с 56 патронами, пистолет ТТ с восемью патронами, автоматический пистолет Стечкина с десятью патронами, два пистолета "Беретта" с 34 патронами и "Кольт".