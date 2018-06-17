Адвокат Трампа допустил помилование фигурантов "российского дела"

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил в воскресенье, что не исключает президентского помилования фигурантам "российского расследования".

Однако Джулиани заявил, что помилование может быть предоставлено, если с людьми обращались "несправедливо". "Существует очень ясная картина исключительно несправедливого расследования, в котором нет абсолютно никакого криминала", — заявил Джулиани.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование "российских связей" Трампа, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Ни о каких связях Трампа с Россией прокурор пока не объявлял, однако обвинил группу российских граждан и компаний во вмешательстве в выборы в США.

Также Мюллер выдвинул обвинения против экс-главы штаба Трампа Пола Манафорта в том, что тот занимался лоббизмом от имени Украины в бытность Виктора Януковича президентом этой страны. Манафорт обвиняется в том, что не регистрировался лоббистом от имени иностранцев и "отмыл" полученные десятки миллионов долларов прибыли от этой деятельности.

В минувшую пятницу суд отправил Манафорта в тюрьму до начала процесса, Трамп назвал это решение "несправедливым приговором".