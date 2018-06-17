Трамп обвинил "российское расследование" в двойных стандартах

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил расследование его предполагаемых российских связей в двойных стандартах.Twitter.
Трамп в прошлом обвинял в нарушении закона своего проигравшего оппонента на президентских выборах Хиллари Клинтон.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование "российских связей" Трампа, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Настроенные против Трампа СМИ утверждали, что постоянная критика Трампа в адрес расследования и публичные призывы его прекратить могут быть свидетельством воспрепятствования правосудию. Трамп в ответ не раз заявлял, что часть работников спецслужб действует против него из политических соображений. При этом Белый дом официально заявляет, что сотрудничает с расследованием.