В Японии рассказали подробности о произошедшем землетрясении

ТОКИО, 17 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Главное метеорологическое управление Японии скорректировало данные по магнитуде и глубине залегания очага землетрясения, которое в субботу произошло в южной части префектуры Гумма на основном японском острове Хонсю.

Согласно новым данным, магнитуда составила не 4,7, а 4,6, а глубина очага залегания составила 14 километров вместо 20, объявленных ранее.

Подземные толчки ощущались в 11 префектурах, включая столичный регион. В самой Гумме сила толчков достигала 5 баллов по семибальной шкале, принятой в Японии.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.