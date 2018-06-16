В ЛНР опровергли информацию об атаке на опорный пункт украинских силовиков

ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики из 72-й бригады ВСУ готовят провокации в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"Это очередная ложь, которую ВСУ распространяют с целью дестабилизации обстановки в данном районе, оправдания своих преступных действий, списывание своих небоевых потерь, а также для поднятия морального духа разочаровавшихся украинских боевиков", — заявил Марочко.
Он уточнил, что военнослужащие народной милиции ЛНР находится на ранее занимаемых позициях и регулярно отражают попытки украинских силовиков продвинутся вперед.