В ЛНР опровергли информацию об атаке на опорный пункт украинских силовиков

ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики из 72-й бригады ВСУ готовят провокации в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Ранее штаб операции объединенных сил (ООС) Украины сообщил об обострении обстановки на луганском направлении. Как утверждали украинские силовики, 14 июня 2018 года активные боевые действия начались в районе подконтрольной Киеву Новотошковки, где, по данным штаба, во время попытки атаковать опорные пункты ВС Украины якобы погибли семь военнослужащих ЛНР и один украинский солдат.

"Это очередная ложь, которую ВСУ распространяют с целью дестабилизации обстановки в данном районе, оправдания своих преступных действий, списывание своих небоевых потерь, а также для поднятия морального духа разочаровавшихся украинских боевиков", — заявил Марочко.

Он уточнил, что военнослужащие народной милиции ЛНР находится на ранее занимаемых позициях и регулярно отражают попытки украинских силовиков продвинутся вперед.