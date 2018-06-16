МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) осуществляла систематическую слежку за коммуникационными сетями австрийского правительства, дипломатическими представительствами и штаб-квартирами международных организаций в Вене, сообщил журнал Profil со ссылкой на внутреннюю базу данных о деятельности BND.

По информации издания, с 1999 по 2006 года BND осуществляла слежку на основании около 2 тысяч так называемых селекторов — критериев поиска, которые включают в себя имена, номера стационарных и мобильных телефонов, факсов и адреса электронной почты. В поле слежки немецкой разведки попали ведомство федерального канцлера Австрии, министерства иностранных дел и обороны, австрийский Интерпол, Палата экономики Австрии, миграционное ведомство, технические университеты, несколько мечетей, мусульманская община Австрии и неправительственные организации.

Кроме того, сообщается, что слежка велась за дипломатическими представительствами и международными организациями в Вене. Сюда относятся слежка за 75 посольствами, в частности, в списке селекторов были два номера военного атташе Турции. BND также следила за Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Управлением ООН по наркотикам и преступности, Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Управлением по вопросам космического пространства ООН. Сюда же относятся десятки компаний с штаб-квартирой в Австрии, среди них австрийские оборонные компании, банки и металлургические предприятия.

Наконец в списке разведывательных целей оказалось бесчисленное количество мобильных телефонов не названных поименно лиц, которые фигурировали в делах о терроризме, финансировании терроризма, организованной преступности и отмывании денег. В поле зрения немецкой разведки попала и внешнеполитическая редакция Австрийского агентства печати (APA).

Как сообщило APA со ссылкой на источники в правящих кругах, во второй половине дня в субботу правительство Австрии проведет внеочередное заседание в связи с появившимися в СМИ данными о слежке BND.