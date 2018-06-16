В ЛНР заявили о подготовке провокации со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (205)

ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики из 72 бригады ВС Украины готовят провокации в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли инструкторы ВС США, с целью организации проведения занятий по военной медицине и подготовки снайперских пар с военнослужащими 72 бригады ВС Украины.

"Полковник Татусь готовит провокацию в районе Светлодарской дуги. Военнослужащие из состава 1 батальона 72 бригады намерены обстрелом и маневром спровоцировать наших военнослужащих на ответные действия и дискредитировать республику в глазах представителей миссии ОБСЕ (СММ ОСЕ) и международной общественности", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции, в рамках подготовки к провокационным действиям военнослужащие 72 бригады активно проводят мероприятия по разведке местности. Также отмечается проведение инженерно-сапёрных работ военнослужащими этой бригады в районе населенного пункта Луганское.

"В рамках указанных мероприятий украинские силовики активизировали ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Трехизбенка, Смелое, Хорошее и Донецкий. Необходимо отметить, что населенный пункт Донецкий практически ежедневно подвергался обстрелам украинских карателей в течение минувшей недели", — подчеркнул Марочко.