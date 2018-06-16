Премьер Турции назвал Евровидение политизированным

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал музыкальный конкурс Евровидение политизированным. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала Babala TV.

В этом году в Евровидении победила представительница Израиля Нетта Барзилай. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху написал в твиттере, что Израиль намерен провести музыкальный конкурс в Иерусалиме. Однако руководство Евровидения призвало власти страны выбрать для проведения любой другой город, чтобы "не вызывать вызывать политических или иных споров".

Йылдырым усомнился в объективности решения жюри Евровидения, а также назвал представительницу Израиля "плохой певицей".

"Музыкальный конкурс в этом году принял идеологическую форму", — подчеркнул турецкий премьер.

Кроме того, Йылдырым раскритиковал решение Израиля провести следующий конкурс в Иерусалиме. По его мнению, подобный шаг еще больше усилит религиозную напряженность в регионе.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, однако большинство стран относит Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан к оккупированным территориям, полвека назад отбитым Израилем у Иордании. Ситуация еще сильнее обострилась после решения США перенести посольство в Иерусалим. Турецкие власти назвали действия Вашингтона "большой провокацией".