В ДНР будут подавлять огневые точки силовиков при угрозе мирным жителям

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Ополчение самопровозглашеной Донецкой народной республики будет подавлять огневые точки украинских силовиков, с которых ведутся обстрелы жилых кварталов ДНР, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.

Ранее власти подконтрольной ДНР Горловки сообщили, что в результате обстрела украинскими силовиками поселка Зайцево пострадала пожилая женщина. По данным командования ДНР, всего за последнюю неделю при обстрелах со стороны силовиков пострадали 12 мирных жителей.

"Командованием ВС ДНР для предупреждения новых жертв среди невинных людей принято решение о подавлении огневых точек противника, с которых ведется интенсивный прицельный огонь по мирным жителям. При этом наши защитники будут использовать только имеющееся при них личное оружие, не запрещенное минскими соглашениями", — сказал Безсонов.

Он отметил, что по факту обстрела поселка Зайцево, при котором была ранена женщина, Генпрокуратурой ДНР будет возбуждено уголовное дело против украинских командиров, отдавших приказ на ведение огня.

"Командование ВС ДНР призывает руководство миссии ОБСЕ и других международных организаций повлиять на украинскую сторону и задействовать все имеющиеся рычаги воздействия. Увеличение жертв среди мирного населения, уничтожение жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов украинскими силовиками за последнее время приняло угрожающий характер", — добавил Безсонов.

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