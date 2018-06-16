В ДНР будут подавлять огневые точки силовиков при угрозе мирным жителям

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Ополчение самопровозглашеной Донецкой народной республики будет подавлять огневые точки украинских силовиков, с которых ведутся обстрелы жилых кварталов ДНР, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.
"Командованием ВС ДНР для предупреждения новых жертв среди невинных людей принято решение о подавлении огневых точек противника, с которых ведется интенсивный прицельный огонь по мирным жителям. При этом наши защитники будут использовать только имеющееся при них личное оружие, не запрещенное минскими соглашениями", — сказал Безсонов.
"Командование ВС ДНР призывает руководство миссии ОБСЕ и других международных организаций повлиять на украинскую сторону и задействовать все имеющиеся рычаги воздействия. Увеличение жертв среди мирного населения, уничтожение жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов украинскими силовиками за последнее время приняло угрожающий характер", — добавил Безсонов.
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