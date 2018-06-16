В посольстве Украины заявили о планах США увеличить помощь стране

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Комитет конгресса США предлагает увеличить помощь Украине в 2019 году на более чем 70 миллионов долларов по сравнению с этим годом, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Комитет по вопросам ассигнований палаты представителей конгресса США утвердил собственный проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", где средства, которые предлагается выделить в качестве помощи на сферу безопасности Украины, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 миллионов долларов. Данная сумма на 50 миллионов долларов превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденные в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год", — говорится в сообщении посольства в Facebook

По данным пресс-службы, в представленном в указанном комитете проекте закона смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств определена в сумме 441 миллиона долларов, что более чем на 20 миллионов долларов превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

"Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 миллион долларов США, что более чем на 70 миллионов долларов больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года", — добавили в посольстве.

Как отмечается, для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом палаты представителей, поддержаны сенатом и подписаны президентом США.