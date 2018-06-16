СМИ: главы МИД Японии и КНДР могут обсудить возможную встречу лидеров стран

ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно изучает вопрос возможной встречи с коллегой из КНДР Ли Ён Хо в ходе конференции министров иностранных дел стран АСЕАН, которая пройдет в Сингапуре с 30 июля по 4 августа, пишет японская газета "Иомиури" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По сведению собеседников издания, если встреча глав МИД Японии и КНДР состоится, на ней может быть поднят вопрос о возможности проведения саммита глав двух стран.

"Существует установка, согласно которой, если переговоры глав МИД Японии и Северной Кореи будут реализованы, господин Коно попытается прояснить у господина Ли намерения северокорейской стороны относительно саммита между лидерами Японии и Северной Кореи", — пишет газета.

Ранее в СМИ появилась информация о возможности встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.

Однако, выступая на пресс-конференции в четверг, глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Япония сейчас не рассматривает конкретных возможностей прямого диалога с Северной Кореей на высоком уровне. Дипломат подчеркнул, что позиция Токио "заключается в том, что после комплексного решения ядерной, ракетной проблемы и проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японцев возможна нормализация отношений и оказание экономической помощи".

Вместе с этим Коно подтвердил, что между Японией и КНДР "идут контакты по разным каналам". В частности, глава японского МИД заявил, что в ходе состоявшейся в Улан-Баторе конференции по безопасности в Северо-Восточной Азии заместитель главы департамента Азии и Океании МИД страны Фумио Симидзу провел неофициальную встречу с представителями КНДР, в ходе которой японская сторона изложила свою позицию по ряду вопросов, в том числе по проблеме похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.