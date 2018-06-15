Эксперт прокомментировал слова Трампа о том, что Обама "потерял" Крым

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Говоря о "потере" Обамой Крыма, Трамп стремился показать, что его предшественник был слабым президентом, заявил RT политический аналитик Станислав Бышок.

"Если брать информацию о том, что он заявил на встрече G7, — это один контекст, связанный с призывом проявить здравый смысл, политический реализм и понимание того, что Крым вернулся в состав России и больше никуда не уйдет. Но он сказал это в ходе внутреннего диалога между главами государств, информация не должна была никуда выплыть. А сейчас Трампу пришлось поменять контекст", — отметил политолог.

В пятницу действующий глава Белого дома заявил, что ответственность за присоединение Крыма к России лежит на его предшественнике.

"Президент Обама потерял Крым, потому что Путин не уважал президента Обаму", — сказал Трамп.

Ранее ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп в разговоре с лидерами "Большой семерки" назвал Крым российским. Американский лидер пояснил, что все жители полуострова говорят по-русски. В Белом доме не стали комментировать эту информацию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.