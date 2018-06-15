Суд на Украине продлил арест экс-главы фракции Партии регионов

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 13 августа меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Ефремову, бывшему председателю фракции Партии регионов, которую возглавлял экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Срок предыдущего ареста Ефремова истекал 24 июня.

"Состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению А. Ефремова… В ходе заседания суд принял решение о продлении А.Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа 2018 года", — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook.

В ведомстве добавили, что по данному делу судебное разбирательство продолжается, следующее заседание состоится 25 июня, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность" Украины.

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. В январе Ефремова из Киева отправили в Старобельск, где он сейчас находится под арестом, и там же проходят судебные заседания по его делу.