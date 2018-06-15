Президент Боливии поддержал присутствие России в Латинской Америке

Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что приветствует присутствие России в Латинской Америке.

"По геополитическим мотивам присутствие России в Латинской Америке важно. Хочу поприветствовать эту волю, желание России сотрудничать с Боливией. Дай бог, чтобы она вернулась во всю Латинскую Америку", — сказал Моралес.

Также глава Боливии заявил о поддержке политики президента России Владимира Путина. "Мы поддерживаем, уважаем и приветствуем президента Путина в поисках многополярности в мире, присоединяемся к политике Путина в части гарантирования мира во всем мире при соблюдении социальной справедливости. Совместная работа на благо человечества всегда будет нашей ответственностью", — подчеркнул Моралес.

Президент Боливии рассказал также, что провел встречу с представителями российских компаний, которые очень заинтересованы в инвестициях в производство лития. Достигнута договоренность об их встрече в ряде министерств и ведомств Боливии.

Кроме того, прошла встреча с представителями министерства природных ресурсов и экологии России, которое хочет сотрудничать с Боливией по разработке месторождений и по теме воды, отметил Моралес.