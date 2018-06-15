Суд разрешил следствию взять биологические образцы у Вышинского

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Суд в Херсоне разрешил следствию взять на экспертизу биологические образцы у руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщили в украинской прокуратуре.

"Сегодня Херсонский местный суд удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов", — цитирует агентство УНН сообщение пресс-службы прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ. — Прим. ред.).

Также в ведомстве сообщили, что в понедельник, 18 июня, состоится заседание Апелляционного суда Херсонской области по рассмотрению жалобы адвокатов журналиста о снятии ареста с его имущества. Заседание назначено на 11.30 (совпадает с мск).

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.