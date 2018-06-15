Рябков обсудил с послом Британии ситуацию вокруг иранской ядерной программы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Великобритании в России Лори Бристоу ситуацию вокруг иранской ядерной программы и ряд вопросов сферы контроля над вооружениями, сообщили по итогам встречи в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Состоялся обмен мнениями по проблематике реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторым другим актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями", — отмечается в сообщении МИД.
Встреча состоялась по инициативе британской стороны.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном и восстанавливает все санкции в отношении Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.