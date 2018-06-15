Чижов: Норвегия отходит от решения ограничить контингент у границ с Россией

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости. Согласившись на увеличение контингента американских войск на своей территории, Норвегия отходит от собственного решения добровольно ограничить размещение войск у границы с Россией, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Ранее стало известно, что Норвегия дала согласие на увеличение в два раза дислоцированного на норвежской территории контингента американской морской пехоты. Речь идет о продлении их ротационного присутствия на пять лет, а также о расширении географии размещения ближе к границам России.

"Норвегия, вступая в НАТО, взяла на себя добровольное ограничение, касающееся размещения собственных войск, не говоря уже об иностранных войсках, вблизи тогда еще советской границы. Элементом был даже отказ от проведения в той части страны любых военных учений. По большому счету это решение формально никто не отменял. Но на практике получается, что Норвегия от него отходит", — заявил дипломат.

"Зачем им это нужно, мне понять трудно", — добавил Чижов.