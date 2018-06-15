Рахой отказался от депутатского мандата

МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Бывший премьер Испании Мариано Рахой, которому две недели назад парламент объявил вотум недоверия, отказался от депутатского мандата и теперь будет работать в сфере недвижимости.

Соответствующее заявление он направил в конгресс депутатов.

Рахой непрерывно был депутатом нижней палаты парламента с 1989 года.

По данным испанских СМИ, Рахой собирается заняться регистрацией недвижимости и даже направил существующий запрос в управление.

Первого июня конгресс депутатов вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя, новым премьером стал социалист Педро Санчес. Пятого июня Рахой объявил, что уходит с поста председателя Народной партии.

Новый лидер будет выбран на партийном съезде, до этого Рахой сохранит за собой пост председателя. Шестого июня бывший премьер сообщил, что собирается уйти из политики.