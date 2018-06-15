Помощники лидеров "нормандской четверки" встретятся в Париже 18 июня

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" по Украине пройдет 18 июня в Париже, от России в ней примет участие помощник президента Владислав Сурков, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Во Франции в понедельник произойдет встреча помощников руководителей стран "нормандской четверки". Их встреча состоится в понедельник в Париже", — сказал Карасин.

Отвечая на уточняющий вопрос, замглавы МИД РФ подтвердил, что Россию будет представлять Владислав Сурков.

"Повестка понятна – обсуждение вопросов реализации минских договоренностей, включая и формулу Штайнмайера, и наше предложение по миссии по охране наблюдателей ОБСЕ. Весь набор вопросов будет обсуждаться", — добавил Карасин.